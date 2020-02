Coronavirus, Toti: «Nessun caso conclamato in Liguria». Sei i casi sotto sorveglianza attiva nell’imperiese

Genova. «Nessun caso conclamato di Coronavirus in Liguria». Lo dice il presidente della Regione Giovanni Toti in conferenza stampa streaming . I casi in sorveglianza attiva nel territorio ligure sono in tutto 139: 6 in Asl1, 32 Asl2 (6 provenienti da “zona rossa”), 15 in Asl3, 25 in Asl4, 61 in Asl5 (di cui 44 sbandieratori).

«Sono in corso –aggiunge il governatore – altri due tamponi i cui risultati dovrebbero arrivare tra un paio d’ore».

