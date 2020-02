Eccellenza: cambio al vertice e l’Albenga accorcia sul secondo posto

Turno importante per l’Eccellenza ligure il numero 22 della stagione. Già perché il Sestri Levante non è più al comando della classifica. E a fermare la favoritissima del campionato non poteva essere una squadra e un giocatore qualunque, ma il Campomorone dove gioca il grande ex Gandolfo che trova una doppietta da bomber che rallenta la corsa dei corsari, ora secondi con un punto in meno rispetto all’Imperia.

I rossoblù erano passati subito a condurre grazie ad un tiro radente di Cirrincione che servito in ottima posizione pesca l’angolino basso e sblocca la gara. I biancoblù non ci stanno e al 37° pareggiano con Curabba che anticipa tutti sul cross in ripartenza di Fassone. Equilibrio che dura poco perché appena 2’ dopo Selvatico è rapace in area di rigore e fredda Canciani.

... » Leggi tutto