Giornata di osservazione delle gru sul Beigua, Enpa: “Se cadono chi le soccorre?”

Liguria. “Il parco del Beigua lancia le giornate di osservazione collettiva di migrazione delle gru. Bene. I volontari della Protezione Animali si chiedono però che ne sarà dei soggetti che cadranno eventualmente a terra feriti o in difficoltà. Dovranno continuare a farsene carico solo loro?”. E’ la polemica lanciata dall’Enpa di Savona.

“Se è vero che le leggi istitutive dei parchi e delle aree protette, scritte da politici poco sensibili non lo prevedono – notano gli animalisti – è pur vero che molti parchi hanno comunque già istituito o finanziato servizi di recupero e cura dei selvatici in difficoltà, venendo così incontro anche all’accresciuta sensibilità dei cittadini che non accettano che animali bisognosi siano abbandonati al loro destino”.

