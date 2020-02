Grande successo per CarnevaLöa 2020, Delfino (Vecchia Loano): “La gioia di bimbi e ragazzi la più grande ricompensa”

Loano. Con la seconda sfilata dei carri svoltasi ieri, è andato in scena l’ultimo atto della 29^ edizione del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

“Per l’ennesima volta – spiega il presidente di Vecchia Loano Agostino Delfino – il nostro carnevale è stato un grande successo: migliaia di persone hanno raggiunto la nostra città per seguire da vicino il Palio dei Comuni e questo ripaga l’organizzazione di tutti gli sforzi. La parata dei carri, tra l’altro, è stata arricchita dalla presenza di molti gruppi provenienti da altri comuni e di bambini e ragazzi meno fortunati, che si sono aggregati alla sfilata. E’ stato un grande privilegio avere tanti amici insieme a noi. Ma ciò che ci ha riempito ancora più di soddisfazione è stato vedere questi raazzi andare via pieni di gioia, alcuni addirittura con le lacrime agli occhi per la felicità. Ciò ha riempito il cuore di tutti i volontari di Vecchia Loano”.

