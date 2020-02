Il Varazze non sa più vincere. Sestrese nuova capolista

Ventiduesima giornata del campionato di Promozione Girone A, che si erge come baluardo del calcio dilettantistico a fronte dell’ignoto che si apre oggi quando si attende di sapere che destino avrà il futuro prossimo del calcio ligure e non solo. Cambio alla guida della classifica perché la Sestrese riesce finalmente a scalzare il Taggia e si erge al primo posto.

I verdestellati si impongono di stretta misura nel combattuto e difficile derby contro il Via dell’Acciaio che a sua volta era in cerca di punti per la corsa alla zona playoff. Primo tempo che si chiude a reti bianche nonostante una buona verve da entrambe le parti. Sestrese che fa la gara, Via dell’Acciaio che si affida alle ripartenze.

