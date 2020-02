Psicosi da Coronavirus, “saccheggio” nei supermercati: scaffali vuoti, carrelli stracolmi e lavoratori con i guanti

Provincia. Ondata di provvedimenti eccezionali in Liguria dove, nelle ultime ore, si sta assistendo ad una serie di situazioni sino a poche settimane fa a dir poco impensabili. Così nel savonese, gli scaffali di farmacie e supermercati sono stati stati letteralmente presi d’assalto da cittadini probabilmente spaventati dall’ipotesi di un eventuale isolamento (al momento nemmeno presa in considerazione).

Ad andare a ruba per la maggiore, in particolare, riso, pasta, conserve e cibo in scatola, ma anche i banchi della carne risultano molto carenti.

... » Leggi tutto