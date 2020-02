Regionali Liguria, della votazione sull’alleanza per il M5s neanche l’ombra: Orlando riprende quota

Regione. In queste ore la questione Coronavirus ha occupato le scene, come è giusto che sia, e oscurato quasi ogni altro tema. Anche perché in Liguria la Regione ha deciso di attuare una serie di misure preventive che non possono che fare discutere. Però l’agone politico continua a fare il suo corso. Anzi, a non farlo.

La settimana scorsa si è chiusa, e se n’è aperta una nuova, senza che sul Blog delle Stelle – l’organo web ufficiale del M5s – venisse minimamente fatto un accenno alla possibilità di una votazione sulla piattaforma Rousseau sull’alleanza con il centrosinistra in chiave elezioni regionali. Non solo, dal movimento arrivano voci di una probabile nuova riunione di vertice prima di dare – se mai ci sarà – il via libera.

Una settimana e oltre dopo l’assemblea degli attivisti liguri alla sala Cap quindi ancora nessuna novità ma un vero e proprio stallo che potrebbe portare il Pd e gli altri potenziali alleati di centrosinistra a dire “basta” e correre da soli. Anche perché gli ultimi sondaggi di cui si è sentito parlare (quelli fatti effettuare da Toti, va detto) sono talmente poco incoraggianti che anche l’alleanza Pd-M5s potrebbe non bastare a garantire una corsa ad armi pari.

