Serata fascista ad Albissola, Combattenti Interalleati e Granma: “Ampia partecipazione al 25 Aprile”

Albissola Marina. “In un momento in cui è importante la coesione sociale diventa importante raccogliere l’appello che, in sede locale, le istituzioni, a partire dalle amministrazioni comunali, forze sociali, associazioni quali l’ANPI e cittadini stanno indirizzando in seguito all’evidenziarsi, anche sul nostro territorio di episodi, in cui riaffiorano rigurgiti di ideologie che nel passato hanno causato orrore e morte”.

E’ la nota inviata dalle rappresentanze albisolesi di “Centro XXV Aprile – Associazione Italiana Combattenti Interalleati” e Associazione Nazionale di Amicizia Italia Cuba – Circolo Granma Celle Ligure in seguito alla ormai famigerata “serata fascista” di fine gennaio in una birreria di Albissola.

