Under 18 Serie A: il grifone mata il toro

Tutta una serie di incroci bizzarri hanno reso interessante il big match disputato al Gambino di Arenzano domenica 23 febbraio alle ore 13 tra Genoa e Torino categoria Under 18.

Oltre all’importanza della gara in chiave rossoblù in quanto la netta vittoria per 3 a 1 ha proiettato i ragazzi di Ruotolo momentaneamente al 4° posto a quota 22 in attesa che vengano effettuati i recuperi, c’era anche tanta curiosità nel vedere all’opera diversi giovani talenti provenienti dalla nostra provincia e dintorni.

