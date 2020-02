Vigili del fuoco di Albenga, Tomatis incontra l’Usb: “Individuata un’area da donare al ministero per la nuova sede”

Albenga. Si è concluso con la proverbiale “fumata grigia” l’incontro tra il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, ed i rappresentanti dell’Usb dei vigili del fuoco. Il tavolo si è svolto lo scorso 21 febbraio e aveva come tema principale gli sviluppi del progetto della nuova sede del distaccamento ingauno, progetto “fortemente voluto dall’organizzazione sindacale ed avviato già da tempo, ma senza risultati tangibili”.

“L’attuale sede durante le alluvioni si è già allagata diverse volte e così i pompieri, anziché potersi dedicare integralmente al soccorso altrui, si sono dedicati in tale circostanze all’autoprotezione – dicono dal sindacato – E’ il fallimento del soccorso, perché la nostra attività deve avere dei punti saldi alla quale affidarci: ci diano la dovuta serenità per poterci dedicare in toto ai richiedenti soccorso”.

