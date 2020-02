Bel tempo e scuole chiuse: boom di turisti dal Nord Italia. Ma tanti savonesi temono il contagio da Coronavirus

Provincia. Era il 31 dicembre 2019 quando, dalla Cina, arrivarono le prime segnalazioni su alcuni casi di polmonite. Da quel giorno, poi, il virus ne ha fatta di strada, sino ad arrivare alle porte della nostra Regione lasciandosi alle spalle più di 2800 vittime.

La Lombardia, in particolare, è la Regione italiana in cui – attualmente – si registrano i maggiori casi di coronavirus. Sempre dalla stessa Regione, inoltre, ogni fine settimana partono alla volta della Liguria migliaia di turisti (molti dei quali proprietari di seconde case proprio nella nostra provincia). Il turismo rappresenta, da sempre, una boccata d’ossigeno per l’economia ligure, la quale, tuttavia, oggi sembra essere messa in crisi proprio dalla minaccia del coronavirus e la conseguente psicosi collettiva generata dallo stesso virus (negli ultimi giorni dilagante).

... » Leggi tutto