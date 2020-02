Coronavirus ad Alassio, pronta la quarantena per l’hotel Bel Sit e l’albergo vicino

Alassio. Stanno per scattare le misure speciali ad Alassio dopo il caso della donna probabilmente colpita dal Coronavirus, in attesa del responso definitivo dall’Istituto Spallanzani di Roma (Istituto nazionale per le malattie infettive).

Da pochi minuti è arrivato personale dell’Asl 2 Savonese per disporre la quarantena dell’alberto Bel Sit nel quale alloggiava la signora 72enne di Lodi, secondo la procedura prevista sull’emergenza sanitaria in atto: sono stati raccolti nominativi e numeri di telefono di tutti gli alloggiati nell’hotel, con le relative indicazioni sulle loro condizioni di salute.

... » Leggi tutto