Coronavirus, calano le donazioni di sangue. La Regione: “Nessun rischio di trasmissione trasfusionale”

Savona. Continua a regnare tra i cittadini savonesi la paura dovuta al Coronavirus (o Covid-19), con farmacie, supermercati e negozi di generi di prima necessità presi d’assalto. Ma l’ “assalto” ai negozi non è l’unica conseguenza della crescente preoccupazione.

Un altro allarme lanciato questa mattina dalla Regione Liguria riguarda le donazioni di sangue, che avrebbero registrato un notevole calo con l’arrivo dell’emergenza sanitaria. “Si registra un calo nelle donazioni di sangue, ma non è documentato nessun rischio di trasmissione trasfusionale del Coronavirus, e il sangue continua a essere necessario per tutte quelle emergenze e attività che non si sono interrotte per l’epidemia”, spiegano dall’ente regionale.

