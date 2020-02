Coronavirus, i sindacati ringraziano medici, infermieri e OSS per il lavoro “a rischio” che svolgono

Provincia. La UIL FPL Ponente Ligure manifesta “un profondo ringraziamento a medici, infermieri, operatori socio sanitari, nonché a tutti i dipendenti quotidianamente impegnati nell’erogazione dei servizi essenziali ai cittadini con la consueta professionalità e immancabile senso di responsabilità, soprattutto in un momento delicato e convulso come questo caratterizzato dalla rapida quanto inevitabile diffusione del virus anche in Italia”.

“Tenuto conto del dovere in capo ad ogni datore di lavoro di garantire le giuste misure di prevenzione e tutela a beneficio dei lavoratori e delle lavoratrici, sollecitiamo, come già fatto con FP CGIL e CISL FP, tutte le amministrazioni di garantire al personale con rapporto diretto con l’utenza, tutte le tutele previste dalla legge, vigilando sulla corretta e tempestiva applicazione dei protocolli, nonché sulle misure di alto contenimento della diffusione del virus, richieste in questo particolare momento, anche attraverso l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale” comunicano dagli organi sindacali sopracitati.

