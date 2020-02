Coronavirus, il Siulp lancia l’allarme per i poliziotti: “Non ci sono dispositivi di protezione”

Il Siulp di Savona esprime la propria preoccupazione per la situazione che sta caratterizzando la Provincia di Savona.

“Il caso di COVID-19 – afferma Laura Galtieri, segretario generale del Siulp di Savona – non preoccupa solo per la salute dei cittadini ma pone anche l’accento sull’attuale situazione che caratterizza la Polizia di Stato. L’incontro di oggi avutosi in Questura – continua la Galtieri – con il Questore e il suo staff per discutere di possibili misure da adottare a tutela della salute dei poliziotti, non ha fatto altro che confermare la preoccupante situazione degli agenti”.

... » Leggi tutto