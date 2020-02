Coronavirus: la politica tra scuole, lavoro e ordinanza

Regione. Questo pomeriggio si è svolto un incontro fra giunta e capigruppo per affrontare la gestione del Coronavirus, anche alla luce del primo caso riscontrato oggi ad Alassio.

In questa sede, Gianni Pastorino come Linea Condivisa ha suggerito di “affrontare al più presto l’opzione di istituire ammortizzatori sociali straordinari, in caso di fermi lavorativi delle aziende a causa dell’emergenza in corso”. Al contempo, ritiene che siano “necessarie forme di giustificazione per assenze dovute all’impossibilità di arrivare sul luogo di lavoro. E quindi incentivare il telelavoro, lo smart working e altre forme di lavoro flessibile da casa”.

