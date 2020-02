Coronavirus, secondo caso conclamato in Liguria: possibili misure più restrittive per le zone interessate

Genova. «Secondo caso positivo di coronavirus in Liguria rilevato in serata alla Spezia, è un paziente di 54 anni ricoverato nel reparto di malattie infettive del nosocomio spezzino. Il tampone è ancora in corso, ma abbiamo la certezza che sarà positivo, dopo di che sarà effettuato un secondo tampone e ci sarà la vidimazione nazionale. Il paziente italiano proviene dalla zona di Codogno ed è in condizioni buone». Lo ha comunicato questa sera il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

Dopo il primo caso positivo di coronavirus in Liguria che è stato riscontrato ad Alassio, si è aggiunto in serata il nuovo di un uomo della provincia della Spezia.

