Infrastrutture, vertice a Palazzo Nervi: cabina di regia per le opere nel savonese

Savona. Vertice sulle infrastrutture in Provincia, in particolare per il polo vadese legato alla nuova piattaforma contenitori, alla presenza del sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano, del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e di quello di Quiliano Nicola Isetta, convocato dal presidente della Provincia Pierangelo Olivieri per fare il punto della situazione sulle opere come il casello di Bossarino e il raccordo ferroviario che “serviranno” la nuova infrastruttura portuale.

Dopo le polemiche delle settimane e dei giorni scorsi trapelate su IVG.it, il vertice a Palazzo Nervi ha visto la partecipazione non solo dei rappresentanti dei soli Enti più direttamente toccati dall’attivazione del terminal vadese (cioè Provincia, Comune di Vado, Comune di Bergeggi e ministero dei trasporti), ma anche i rappresentanti dei Comuni di Savona, Quiliano, Albenga e Cairo Montenotte.

