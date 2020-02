Seconda Categoria: prosegue il testa a testa Mallare-Vadese, il Dego si riprende il terzo posto

Pallare. Tre vittorie casalinghe, due successi esterni e un pareggio nella terza giornata di ritorno del girone B di Seconda Categoria. Tutti e cinque gli incontri che hanno avuto una vincitrice hanno visto prevalere la squadra meglio piazzata in classifica.

Mallare e Vadese restano appaiate in vetta, ora entrambe a quota 34 punti. I rossoblù hanno battuto per 2 a 1 il Sassello. La formazione allenata da Massimiliano Ghione è andata a segno due volte nel primo tempo, con Vallone e Mauro Gennarelli. Nel finale di gara i biancoblù, che occupano l’ultima posizione in classifica, hanno provato a riaprire l’incontro con un gol di Danilo Rebagliati mentre i locali sono rimasti in dieci per un’espulsione, ma al Sassello non è riuscita l’impresa.

