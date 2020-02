Serie C: la Admo frena, la Colombo recupera, ma la Sabazia va KO

Savona. Il campionato di Serie C di pallavolo maschile è giunto alla quattordicesima giornata. La corsa per la Serie B vede sempre la Admo volley in vetta, ma la Colombo Genova si è avvicinata. Sconfitta pesante, invece, per la Sabazia.

La capolista ha ceduto un punto nel match dello scorso weekend. A Ceparana la Futura Avis Bertoni è riuscita a spingere la gara fino al quinto set, cedendo solo nel finale. Per la squadra di Simone Cremisio i due punti sono comunque un buon bottino, ma è un rallentamento inatteso.

