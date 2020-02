Albenga, Lega e FI sul Palazzo della Salute: “Sia votato all’unanimità dal consiglio comunale”

Albenga. “La proposta del centrodestra di trasformare una delle palazzine di via Carloforte in Palazzo della Salute arriva in Consiglio comunale su richiesta di Forza Italia e Lega. E’ vero che sulle palazzine, sotto sequestro e in stato di abbandono da troppi anni, pesa il ricorso alla Corte Europea presentato dall’Impresa Giallombardo (personalmente speriamo che abbia ragione), ma è altrettanto vero che, in caso di vittoria, molto probabilmente l’impresa sarebbe risarcita non tornando in possesso delle palazzine ma con un risarcimento finanziario. Bene ha fatto quindi il Comune a partecipare al bando regionale per ottenere i fondi necessari a risanare l’area”.

A parlare è il capogruppo di Forza Italia in comune ad Albenga Eraldo Ciangherotti, che è voluto intervenire sulla possibile realizzazione del Palazzo della Salute.

