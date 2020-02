Borghetto, Celeste Lo Presti nuovo assessore esterno. Alessandro Sevega lascia la presidenza del consiglio comunale

Borghetto Santo Spirito. Celeste Lo Presti, 25 anni, laureanda in giurisprudenza, è il nuovo assessore esterno del Comune di Borghetto Santo Spirito. È stata nominata nella mattinata del 26 febbraio con decreto firmato dal sindaco Giancarlo Canepa. Le deleghe assegnatele sono quelle allo sport e alla protezione civile.

“Bisogna dare ai giovani la possibilità di crescere, è su di loro che dobbiamo investire per il futuro della nostra cittadina. Per questo motivo ho deciso di dare fiducia a Celeste, ragazza molto conosciuta in paese ed apprezzata per le sue qualità. Le deleghe che le ho assegnato sono molto impegnative ma nei colloqui che ho avuto con lei ho percepito un grande entusiasmo che, sono sicuro, riuscirà a trasmettere a tutta la Giunta che da subito si mette a sua completa disposizione per accompagnarla in questo suo nuovo e importante percorso.”

