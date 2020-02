Cairo Montenotte indice la seconda edizione del premio letterario Giorgio Gaiero

Cairo Montenotte. Dopo il grande successo della prima edizione torna per il secondo anno consecutivo il Premio nazionale letterario “C’era una volta un pediatra”, in memoria del medico Giorgio Gaiero. Ad indirlo sono ancora la Franco Tessore associazione culturale e l’Amministrazione comunale di Cairo, con la scrittrice Giuliana Balzano come direttrice.

Il concorso risulta articolato in tre distinte sezioni: la sezione A riservata ad alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado; la sezione B riservata a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni; la sezione C riservata agli adulti. Due le sezioni per tutte le categorie, ossia favola e poesia. Il concorso è in lingua italiana e vi possono partecipare autori di nazionalità italiana e non. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2020 a mezzo posta elettronica all’indirizzo: premiogiorgiogaiero@gmail.com. E’ prevista una quota di partecipazione.

... » Leggi tutto