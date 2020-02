Chirivì (FdI): “Contrari alla chiusura del distaccamento di Finale Ligure della Polstrada”

Finale Ligure. Il Direttivo Provinciale di Fratelli d’Italia interviene sulla notizia della imminente chiusura del distaccamento di Polizia Stradale di Finale Ligure per bocca dell’avvocato Alessandro Chirivì: “La paventata chiusura della sezione della Polstrada di Finale Ligure è un errore. Come Fratelli d’Italia siamo contrari ad ogni chiusura di distaccamenti delle Forze dell’Ordine; le sezioni locali sono di fondamentale importanza per il contrasto alla criminalità e per il presidio di sicurezza che ne deriva, a tutela dei cittadini e dei turisti del ponente ligure”.

“E’ già stato presentato presso il Consiglio Regionale della Liguria dall’amico assessore Gianni Berrino un ordine del giorno – continua Chirivì – con il quale si impegna le Regione Liguria ad intervenire presso il Ministero dell’Interno al fine di evitare questa chiusura. Il nostro territorio durante la stagione turistica vive un grandissimo incremento di popolazione e non è possibile demandare alle altre Forze dell’Ordine, già oberate di lavoro ed alle quali va sempre il nostro ringraziamento per tutti i loro sforzi per garantire ordine e sicurezza, la totalità del controllo stradale”.

... » Leggi tutto