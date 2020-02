Coronavirus ad Alassio, le reazioni dei commercianti: “Clienti in calo, ma non temiamo il virus”

Alassio. Non è tanto il virus in sé a spaventare, quanto le conseguenze in termini di immagine, e di conseguenza turistico-commerciali, per la cittá a fare paura.

È questo il pensiero comune della stragrande maggioranza dei commercianti alassini, che stanno giá vivendo ripercussioni per le notizie sui casi positivi di Coronavirus registrati ad Alassio e temono che, con il passare dei giorni, la situazione possa precipitare ulteriormente.

