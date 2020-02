Coronavirus, il presidente della Provincia di Asti ad Alassio: “Situazione difficile, grazie alle istituzioni della Liguria”

Alassio. Nelle prossime ore verranno trasferiti da Alassio ad una struttura messa a disposizione dall’esercito e situata in Piemonte i 34 astigiani (una ventina provenienti dal capoluogo, altri da località della provincia) ora “in quarantena” presso gli hotel “Bel Sit” e “Al Mare”.

In serata il gruppo è stato raggiunto da Paolo Lanfranco, presidente della Provincia di Asti, dalla vice Francesca Ragusa e dal consigliere provinciale Davide Massaglia: “Siamo qui per testimoniare la vicinanza della Provincia di Asti e di tutte le istituzioni astigiane, che stanno seguendo la situazione con la dovuta preoccupazione ma con la certezza che le istituzioni locali, come ho potuto verificare personalmente, stanno facendo un grandissimo lavoro. Per questo motivo vorrei rivolgere un ringraziamento al Comune di Alassio, alla protezione civile, alle istituzioni locali per come stanno gestendo una non facile situazione”.

... » Leggi tutto