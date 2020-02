Coronavirus, negativo l’uomo che stanotte si è presentato al San Martino

Genova. “E’ risultato negativo l’uomo che stanotte si è presentato al San Martino lamentando dolore toracico e spiegando solo in un secondo momento di aver avuto contatti con il paziente della Spezia. Lo ha detto in conferenza stampa il governatore Giovanni Toti.

Il suo accesso non protetto nel pronto soccorso del San Martino ha portato questa notte all’isolamento di tutto il personale sanitario, 19 persone, che era entrato in contatto con lui. A finire in isolamento, terminato solo ora, erano stati in particolare otto infermieri, un operatore sanitario, cinque barellieri, due volontari delle pubbliche assistenze, un autista e due medici.

