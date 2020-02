Funivie, Pd Valbormida all’attacco: “Ci fa specie il silenzio del sindaco di Cairo”

Savona. Emergono nuovi risultati dall’incontro con il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli chiesto dai circoli Pd della Valbormida, dall’On. Franco Vazio e dal consigliere regionale del partito Mauro Righello in merito al tema delle funivie.

“In merito alla vertenza Funivie e raddoppio linea ferroviaria Altare-Ceva e infrastrutture il Ministro ha annunciato che entro 15 giorni verrà portato in Commissione lo stanziamento di 5 milioni di euro per le Funivie e di aver chiesto a Rfi un progetto di fattibilità per il raddoppio della tratta ferroviaria Altare-Ceva, opera importante per il trasporto merci a completamento della piattaforma di Vado Ligure. Il tutto alla presenza di molti lavoratori dell’impianto e delle sigle sindacali, che hanno apprezzato l’intervento del ministro. Ma non solo: hanno partecipato anche molti amministratori locali, provinciali e regionali”, spiegano dal comitato Pd della Valbormida.

