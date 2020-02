Ventimiglia. La società Aiga comunica che stamattina, in somma urgenza, dovrà intervenire in frazione Latte a Ventimiglia per un intervento di riparazione.

Per tale motivo via Resistenza verrà chiusa al traffico, sino a fine lavori. «Ci scusiamo con i residenti per questo disagio. La viabilità è garantita dalla strada di Calvo, via Bevera».

