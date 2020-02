Manipolinformazione

“Giornalismo è diffondere qualcosa che qualcuno non vuole che si sappia, il resto è propaganda” Una sentenza severa per chi pratica il giornalismo salottiero al quale siamo assuefatti, un impegno etico e coraggioso per chi crede che l’informazione sia alla base della democrazia. L’affermazione è di Horacio Verbitsky, giornalista argentino noto soprattutto per due scritti di inchiesta e denuncia contro la dittatura militare argentina grazie ai quali è divenuta nota a tutti la realtà della repressione delle forze armate e l’esistenza di campi di concentramento realizzati dall’ESMA ( Escuela de Mecànica de la Armada ) che negli anni della dittatura argentina (1976-1983) divenne luogo di detenzione e tortura di migliaia di oppositori del regime. Il suo scritto più famoso del 1995 si intitola “Il Volo – Le rivelazioni di un militare pentito sulla fine dei desaparecidos” nel quale si racconta la tragedia del lancio dei prigionieri da aerei in volo sopra l’oceano. La sua attività di denuncia e di militanza contro la dittatura lo costrinse all’esilio in Perù ma proseguì la sua opera giornalistica addirittura denunciando (L’sola del silenzio del 2005) la complicità delle alte sfere ecclesiastiche con il regime del dittatore coinvolgendo anche figure di primo piano come il futuro papa Francesco. Non è di tale accusa che mi voglio occupare non avendo strumenti per esprimere opinioni fondate nella convinzione che di chiacchiere sia già fin troppo invaso il nostro quotidiano depauperato, nella prospettiva dell’etica giornalistica, a livello di opinionismo da operetta in troppe trasmissioni televisive. Mi interessa riflettere intorno al ruolo dell’informazione e del diritto dovere alla stessa da parte di chi vuole e/o deve essere un buon cittadino.

Più di due secoli or sono W. F. Hegel affermava che la lettura del giornale è la preghiera mattutina dell’uomo moderno e la sua convinzione era fondata anche sul ruolo che la stampa andava rivestendo nella formazione sempre più consapevole del cittadino come perfetto ed integrato attore dello Stato, il protagonista della storia contemporanea. Ma siamo sicuri che il quotidiano e, ancor più, tutti gli strumenti di informazione massmediale siano occasioni di reale opportunità per la conoscenza della realtà? La lettura del quotidiano o l’attenzione al dibattito massmediale possono ancora essere degni del ruolo centrale nel percorso verso la consapevolezza e la libertà dell’uomo sociale? Certo, Hegel era afflitto da un pregiudizio teologico e teleologico piuttosto evidente, spero e credo che nessuno oggi possa rintracciare alcunché di ierofanico in un servizio scritto o televisivo, ma resta ancor vero che l’uomo moderno sia convinto che solo l’informazione può renderlo protagonista attivo della vita sociale. Sono poi assolutamente certo che non possa esistere nemmeno la poca sopravvivenza di libertà che è consentita al cittadino del sistema se questi non ha la possibilità di godere di un onesto servizio di informazione. Per dirla con le parole di Gaber, libertà non è star sopra un albero […] libertà è partecipazione, vero, ma come posso partecipare ad un gioco che si gioca altrove se nemmeno mi rendo conto del fatto di non essere un giocatore ma il gioco stesso?

... » Leggi tutto