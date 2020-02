Prima Categoria: il Pontelungo piega l’Aurora, per il primato è una corsa a due

Albenga. Fuori dai giochi la terza incomoda. Ad otto giornate dal termine la questione primato, e conseguente promozione diretta, sembra limitata a due sole compagini. Non tanto per il vantaggio accumulato sul resto del gruppo, non ancora incolmabile, quanto per il valore che stanno mostrando di avere queste due formazioni: Soccer Borghetto e Pontelungo.

Gli albenganesi si sono aggiudicati l’atteso match clou della giornata con l’Aurora Calcio. I cairesi hanno dimostrato di non essere lì davanti per caso ed hanno imbrigliato i granata fino a pochi minuti dal termine, quando Rossignolo ha realizzato il gol dell’1 a 0, valso la vittoria. La formazione di mister Fabio Zanardini, grazie all’undicesimo successo in questo campionato, stacca di 4 lunghezze i gialloneri.

