Ringraziamento alla Croce bianca di Carcare

Carcare. Venerdì scorso la mia bimba di nemmeno dieci anni, intorno all’ora di pranzo, ha iniziato a manifestare uno stato febbrile intenso e di malessere generale.

Ho chiamato immediatamente il 112 che prontamente mi ha inviato un’ambulanza della Croce Bianca di Carcare.

Sul mezzo giunto rapidamente tre militi, uno più esperto e due giovani. Il soccorso è stato espletato con efficienza, competenza e soprattutto con grande sensibilità. Mia figlia tranquilla e serena, accompagnata da me, ha raggiunto il pronto soccorso pediatrico di Savona, dove è stata tenuta in osservazione finchè la febbre non è scesa.

... » Leggi tutto