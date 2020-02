Stabili le condizioni dei due pazienti colpiti dal Coronavirus

Liguria. Mentre si attende l’esito clinico dei tamponi su tutti i pazienti monitorati in queste ore, in particolare sulle quattro persone dell’hotel alassino (tra cui una bambina in isolamento al Gaslini), è stato diramato dall’ospedale San Martino di Genova il bollettino medico sulle due persone affette dal coronavirus.

La donna 72enne di Lodi che alloggiava all’hotel Bel Sit e lo spezzino ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale della Spezia sono nel complesso in buone condizioni di salute.

