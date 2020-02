Anziani, la Regione aumenta i posti convenzionati nelle case di riposo

Regione. 240 posti convenzionati in più presso le residenze sanitarie assistenziali, le residenze e i centri diurni per malati di alzheimer. E’ quanto previsto dall’avviso di manifestazione di interesse approvato da A.Li.Sa., l’Azienda Ligure Sanitaria, il 25 febbraio.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del 27 marzo prossimo. Sono ammessi alla manifestazione d’interesse gli Enti gestori di strutture private autorizzate e accreditate, anche non contrattualizzate. I posti oggetto dell’offerta sono così suddivisi: 40 per la ASL1, 55 per la ASL 2, 80 per la ASL3, 25 per la ASL4, 40 per la ASL5, e dovranno essere effettivamente disponibili al momento dell’assegnazione, pena la revoca della stessa. L’accesso sarà regolato sulla base della lista di attesa unica aziendale delle ASL.

