Bando di contributi, duecento mila euro per le imprese che partecipano a fiere in Italia e all’estero

Provincia. La Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona ha approvato un bando di contributi per le aziende che partecipano a manifestazioni fieristiche, in Italia o all’estero, sia in forma autonoma che tramite un’azienda speciale dell’ente camerale.

Il contributo concesso è pari al 50% delle spese sostenute con un limite massimo di 1500 euro per partecipazioni in Italia, 2500 euro per partecipazioni all’estero in paesi appartenenti all’Unione Europea e 4 mila euro per partecipazioni a fiere in paesi extraeuropei.

