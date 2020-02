Coronavirus ad Alassio, Galtieri: “Giornata difficile, ma oggi sono arrivati diversi segnali positivi”

Alassio. “Finalmente si vede un intervento corposo. Sono arrivati, infatti, i dispositivi per operare all’interno della struttura in sicurezza. Ci sono i quattro volontari e gli operatori dell’Asl che stanno facendo i tamponi. La situazione sta evolvendo in modo positivo. Quella che era iniziata come una giornata pesante, si sta concludendo bene”.

A parlare, al termine di una nuova – lunga – giornata, è il vice sindaco di Alassio Angelo Galtieri. La città del Muretto, infatti, resta la situazione più delicata a livello regionale per quanto riguarda l’emergenza coronavirus. La maggior parte dei contagiati “liguri”, come ha confermato questa sera lo stesso presidente Giovanni Toti durante l’ultima conferenza stampa di questa sera, proviene proprio dalle due strutture alberghiere alassine.

