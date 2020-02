Coronavirus, Ascom Savona: “Imprese in ginocchio”. Federmoda: “Quarantena commerciale”

Savona. Il commercio savonese lancia l’allarme: prima le difficoltà a livello di viabilità e infrastrutture e ora l’emergenza coronavirus che ha aggravato la situazione economica della provincia.

“Questa situazione, in pochissimi giorni, ha già messo a repentaglio la stabilità di molti operatori e non trova uno spiraglio di soluzione nel breve periodo che, nostro malgrado, ci fa pensare ad un peggioramento della crisi peraltro già presente nella nostra zona da molto tempo. Inoltre, l’intensificarsi in questi ultimi giorni, degli acquisti affrettati e compulsivi nelle catene dei centri commerciali per beni alimentari, vedrà i consumatori costretti a ridurre eventuali nuovi acquisti dovuto all’investimento di denaro improvviso per beni, a volte, neppure strettamente necessari ma dettati da un momento di “psicosi” che si ripercuoterà sulle settimane a venire” afferma Laura Chiara, presidente Ascom Savona, che ha scritto una lettera al presidente della Regione Giovanni Toti e al sindaco Ilaria Caproglio.

