Coronavirus, Cgil: “1000 lavoratori colpiti dalla chiusura delle proprie imprese. Paese e territorio devono ripartire”

Savona. “Anche in provincia di Savona le lavoratrici e i lavoratori colpiti dalla chiusura forzata delle proprie imprese causata dall’allarme Coronavirus sono tantissimi, circa 1000. Ora il Paese e il nostro territorio devono ripartire. Dopo i primi giorni di emergenza, è ora importante valutare con equilibrio la situazione per procedere a una rapida normalizzazione” dichiara il segretario generale di Cgil Savona Andrea Pasa, in merito ai recenti imprevisti oltre che sanitari, economici che stanno investendo il savonese e non.

“E’ necessario al più presto prendere misure economiche per evitare che l’emergenza sanitaria si trasformi anche in recessione economica – ci tiene a dire Pasa – Questo significa, smetterla con l’enfasi posta sui tagli necessari a raggiungere una riduzione del debito, specie di fronte ai dati che testimoniano come il livello di investimenti pubblici rimanga ben al di sotto dei livelli pre-crisi”.

