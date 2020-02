Coronavirus, la Lega chiede al Governo “stop a tasse per categorie penalizzate dall’emergenza”

Regione. “Stop a tasse e pagamento utenze anche in Liguria. Occorre sostenere le attività economiche e professionali penalizzate dall’emergenza coronavirus”. Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri del gruppo Lega, che in tal senso hanno presentato una mozione in Regione Liguria.

“Oltre alla tutela della salute con limitazioni alla vita sociale e pubblica dei cittadini – hanno spiegato i consiglieri leghisti – bisogna salvaguardare i liguri dalle altre possibili conseguenze negative dell’emergenza sanitaria, ovvero dei danni collaterali che si ripercuotono sulla nostra economia. La mancanza di forme di salvaguardia economica potrebbe infatti portare a una contrazione tale da causare danni sociali enormi: da un aumento della disoccupazione, all’impoverimento urbano dovuto alla chiusura delle attività, alla conseguente ‘desertificazione’ con problemi sociali annessi di intere aree delle nostre città”.

