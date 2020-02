Regione, Vaccarezza: “Nuove risorse per la valorizzazione del tartufo bianco”

Regione. E’ stata appena approvata dalla terza commissione consiliare di Regione Liguria la proposta di modifica alla legge regionale numero 18 del 26 aprile 2007 riguardante la “Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”. Proponente del documento il capogruppo di Cambiamo in Regione Angelo Vaccarezza.

L’atto, sottoscritto dalla quasi totalità dei commissari, prevede il totale recupero delle risorse provenienti dal pagamento dei tesserini in modo tale da poter essere utilizzate per progetti in primis di difesa del bosco e quindi di tutela e valorizzazione del patrimonio tartufigeno ligure: “Un altro tassello importante nel disegno di tutela e conservazione delle eccellenze della nostra terra – ha commentato il consigliere Vaccarezza – grazie a questa modifica, approvata in commissione, le risorse che in precedenza finivano in un ‘calderone’ generico, confluiranno su un capitolo specifico e saranno immediatamente spendibili , nel rispetto delle priorità della legge: tutela dei boschi, valorizzazione e promozione del prodotto e controlli”.

