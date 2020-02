Serie C: Normac e Lunezia corrono via, Celle Varazze vince ancora

Savona. Il campionato di pallavolo femminile di Serie C è giunto alla sedicesima giornata. Disputato nello scorso weekend, il turno ha confermato la forza di Normac e Lunezia, capolista e unica serie inseguitrice.

La Normac di coach Repetto, infatti, si è aggiudicata i tre punti contro la Grafiche Amadeo, che rimane a centro classifica. Tre parziali abbastanza netti, con Francesca Montinaro e compagne sempre in controllo. Tre a zero anche per la Lunezia contro il Volley genova. A Sarzana, però, la gara è stata più equilibrata: Denisa Marku e compagne hanno prevalso nei primi due parziali con due sole lunghezze di distanza, per poi dilagare nel terzo set. Il Vgp perde così terreno dal terzo posto, sempre più solidamente del Cogoleto volley.

