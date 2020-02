Villanova d’Albenga, rinnovata la convenzione per il conferimento gratuito dei rifiuti ingombranti

Villanova d’Albenga. Rinnovata la convenzione con la Baseco per il servizio di conferimento gratuito dei rifiuti ingombranti e no, speciali e domestici. Nell’impianto di Villanova d’Albenga, sito in via Roma 139, vicino allo svincolo dell’Aurelia bis, i residenti e i proprietari di seconde case potranno conferire, fra l’altro, legno, vetro, plastica, frigoriferi, televisioni, stampanti, cartucce usate, vernici, metallo, olio da motore, olio vegetale, apparecchiature elettriche, PC, monitor e, con un limite massimo mensile definito, rifiuti da attività di demolizione, derivanti da potatura e sfalcio, rifiuti ingombranti qualsiasi sedie divani e mobili.

“Un servizio gratuito a disposizione dei privati volto a limitare al massimo il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e che vuole agevolare le buone pratiche per l’ambiente – ha spiegato il sindaco Pietro Balestra – Ai cittadini virtuosi diamo tutti gli strumenti per attuare una seria politica a salvaguardia del nostro territorio, insieme al servizio di raccolta differenziata porta a porta che superato l’80% grazie all’impegno dei Villanovesi. Nessuna tregua, invece, per la lotta all’abbandono e al conferimento anomalo dei rifiuti domestici: grazie alle foto trappole, fisse e mobili, installate su tutto il territorio, ogni giorno la Polizia Locale ha il quadro della situazione e può verificare e sanzionare velocemente fenomeni anomali e fuori legge”.

