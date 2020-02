Albi, l’angelo di Alassio: da cameriere ad assistente anziani nell’hotel in quarantena

Alassio. Da cameriere di hotel ad assistente anziani. E’ la metamorfosi messa in atto negli ultimi giorni da Albi Albino, un ragazzo albanese che sta dando una mano alle persone in quarantena all’interno dell’hotel Bel Sit di Alassio dopo la scoperta dei casi di Coronavirus. Un giovane a cui ora il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti fa una promessa: la cittadinanza italiana.

“Ho 25 anni e ne compiró 26 il prossimo 25 aprile – racconta – sono originario di Durazzo, in Albania. Sono in Italia dal 2012 e ho iniziato a lavorare nell’hotel di Alassio poco dopo essere arrivato. A parte una parentesi di due anni sono sempre rimasto al Bel Sit. Sono anche milite della croce bianca di Alassio con mio fratello, che ora è qui in hotel insieme a me”.

... » Leggi tutto