Anche a Loano la raccolta firme per la proposta di legge di Unicef “Per una Liguria ‘Amica dei Bambini’ libera dalla plastica”

Loano. Anche a Loano è possibile sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare “Per una Liguria ‘Amica dei Bambini’ libera dalla plastica” presentata dal comitato regionale ligure di Unicef. I moduli sono disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) situato al pianterreno di Palazzo Doria. Sono ormai noti ed evidenti i danni all’ecosistema derivanti dal sempre maggiore inquinamento da materiali plastici nella vita quotidiana, compreso il crescente problema per la salute umana rappresentato dalle micro e nanoplastiche. Questo è il frutto di una cultura “usa e getta” che considera la plastica come un materiale monouso, che non vale niente, anziché renderlo una risorsa da gestire.

Su questo tema si sono recentemente moltiplicati gli appelli: da Papa Francesco, che nell’Enciclica “Laudato si” ci ha richiamato ad aver cura della “casa comune”; all’astronauta Luca Parmitano, che pochi giorni or sono dallo spazio ha dichiarato: “Vedo ghiacciai sciogliersi e zone desertiche avanzare”, al recente Report di Ipcc sulla necessità impellente di azioni concrete per arginare i cambiamenti climatici ed evitare le catastrofiche conseguenze del surriscaldamento.

