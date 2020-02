Bando da oltre 640 mila euro per promuovere il tessuto economico ligure all’estero

Liguria. Approvato in giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, un bando da oltre 640 mila euro in favore dei progetti di promozione dell’export realizzati dalle associazioni di categoria.

“La Liguria deve essere attore presente in tutti i principali scenari d’internazionalizzazione economica, specialmente europea, come facilitatore e catalizzatore di opportunità per le nostre imprese – commenta l’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti – Già con la campagna ‘La Liguria è un’altra cosa’ abbiamo mostrato oltre i confini nazionali, non solo la bellezza della nostra regione, ma anche il saper fare e la qualità delle nostre imprese. Con questo nuovo intervento, sulla falsariga di quanto già fatto, andiamo a sostenere le associazioni di categoria regionali, in una logica di mercati e di filiera, che proietta le nostre competenze sui mercati internazionali di import ed export”.

