Celle Ligure, avvistato un meteorite questa mattina intorno alle 10.30

Celle Ligure. Un breve passaggio, una frazione di secondo che ha lasciato il segno. Questa mattina alle 10:38:11 in tutto il nord Italia è stato avvistato un meteorite solcare il cielo lasciando una traccia.

La cam di monitoraggio – posizionata dal gruppo di ricerca aliena A.R.I.A nei pressi di Celle Ligure – ha catturato quella frazione di secondo, seppure con una resa debole per via del sole che ne copre in parte il transito.

