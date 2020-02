Coronavirus ad Alassio, in giornata il trasferimento di tutti i turisti piemontesi

Alassio. Faranno ritorno nella loro regione di provenienza entro la giornata di oggi i turisti piemontesi in quarantena presso gli hotel “Bel Sit” e “Al Mare” di Alassio. Lo ha annunciato ai microfoni di IVG.it l’assessore regionale alla sanità Luigi Genesio Icardi.

“Il trasporto era già pronto ieri sera – spiega – Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, era in conferenza con il presidente Giovanni Toti e si era d’accordo di portarli in Piemonte. Siamo venuti ad organizzare il trasporto. Attendiamo ancora qualche minuto per avere l’esito dei tamponi che sono stati fatti a tutti gli ospiti”.

