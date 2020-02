Coronavirus, Alisa: “Anche il farmacista di fiducia è punto di riferimento per dubbi o necessità”

Regione. Alisa-Federfarma comunica che “le 600 farmacie liguri – in qualità di servizio pubblico essenziale ed esercizio di prossimità accessibile a tutti – rimangono aperte giorno e notte secondo gli orari consueti, svolgendo anche attività di educazione sanitaria alla popolazione, attraverso la diffusione di consigli e informazioni validate dal Ministero della Salute, per evitare inutili allarmismi e portare messaggi di conforto, in particolare ai pazienti più fragili e soli”.

Il farmacista di fiducia ha quindi la “formazione professionale adeguata per informare in modo competente sui fatti ed è sempre aperta perché parte integrante del Servizio sanitario regionale con cui opera in modo coeso e coerente, in linea con i programmi regionali di sanità a km 0 a tutela della salute di tutti” affermano dall’azienda sanitaria ligure.

