Coronavirus, Asl 2: limitazioni per Laboratorio analisi e Radiologia

Savona. Temporanee modifiche rispetto all’organizzazione dell’accesso diretto ai laboratori degli ospedali e alla Radiologia di Savona – Cairo: lo ha deciso la Asl 2 savonese in relazione all’emergenza coronavirus.

“Questa misura contingente è in linea con le misure disposte in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 al fine di massima tutela della salute pubblica, resta invariata comunque l’attività di diagnostica ed il numero degli esami effettuati” si legge in una nota.

