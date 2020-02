Coronavirus, l’attesa partenza dei turisti astigiani da Alassio: chiusa la querelle tra Liguria e Piemonte

Alassio. Sono regolarmente partiti nel pomeriggio i turisti piemontesi in quarantena presso gli hotel “Bel Sit” e “Al Mare” di Alassio. Il pullman davanti agli alberghi ha “caricato” la comitiva seguendo tutte le procedure sanitarie del caso per l’emergenza coronavirus.

Dopo l’accurata fase dei controlli per quanti sono negativi al test si prospetta l’atteso ritorno a casa. Per gli altri è attiva la colonna mobile della Croce Rossa piemontese, secondo il protocollo di prevenzione stabilito. Il trasporto è infatti avvenuto in modo differenziato.

